Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын: Военные КНДР в Курской области не сдавались в плен, выбирая смерть

Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник, 28 апреля, назвал героями солдат северокорейской армии, которые предпочли погибнуть в Курской области, а не сдаться в плен.

По его словам, даже на чужбине герои КНДР ни на минуту не забывали о Родине.

— Не только герои, которые, чтобы сохранить великую честь, без колебаний выбирали путь самоубийства, но и те, кто падал, стремительно бросаясь в атаку на передовой. Все они не могут быть названы иначе как верные воины партии, патриоты, — цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.

26 апреля президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих из КНДР, принимавших участие в боевых действиях в Курской области. Глава государства выразил уверенность в том, что Россия и КНДР совместными усилиями будут последовательно укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.

В 2024 году, после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область, Северная Корея направила своих военных на помощь российским войскам. В Россию было отправлено до 15 тысяч северокорейских солдат, еще около тысячи — для разминирования Курской области после того, как украинская армия покинула регион.

