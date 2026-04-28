Ким Чен Ын: Военные КНДР в Курской области не сдавались в плен, выбирая смерть

Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник, 28 апреля, назвал героями солдат северокорейской армии, которые предпочли погибнуть в Курской области, а не сдаться в плен.
По его словам, даже на чужбине герои КНДР ни на минуту не забывали о Родине.
— Не только герои, которые, чтобы сохранить великую честь, без колебаний выбирали путь самоубийства, но и те, кто падал, стремительно бросаясь в атаку на передовой. Все они не могут быть названы иначе как верные воины партии, патриоты, — цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.
26 апреля президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих из КНДР, принимавших участие в боевых действиях в Курской области. Глава государства выразил уверенность в том, что Россия и КНДР совместными усилиями будут последовательно укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.
В 2024 году, после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область, Северная Корея направила своих военных на помощь российским войскам. В Россию было отправлено до 15 тысяч северокорейских солдат, еще около тысячи — для разминирования Курской области после того, как украинская армия покинула регион.