Последний апрельский дождь пройдёт в Хабаровске

Предпоследний апрельский день принесет осадки Хабаровскому краю, не затронут они лишь север региона, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».
Жителей краевой столицы ждет ночь при положительных отметках — прогнозируется до +2..+4 °C, осадков не будет. А вот днем зарядит дождь, будет дуть умеренный юго-западный ветер, а столбик термометра покажет +11..+13 °C. Что не сильно-то и тепло, особенно по сравнению с 2009 годом — тогда воздух днем 29 апреля прогрелся до +27,2°C! Будто лето решило прийти раньше.
В Комсомольске-на-Амуре, согласно прогнозу Дальневосточного УГМС на 29 число, кратковременный дождь пройдет в обеденные часы и будет при этом 10−12 градусов тепла. Ночью обойдется без существенных осадков, температура достигнет 0..-2 °C. В этот день будет дуть северо-восточный ветер, 5−10 м/c.
На юге края температура в ночные часы — около +2..+4 °C, в обеденные — в пределах +11…+14°C. Осадки здесь тоже прогнозируются днем, при этом будет дуть юго-восточный ветер до 5−10 м/c.
На севере региона обойдется без дождей. Практически, так как в районе им. Полины Осипенко все-таки есть вероятность небольших осадков. Ночью показатели на этой части Хабаровского края достигнут 0..-7 °C, днем будет +8…-1 °C. Ветер умеренный, северо-восточный.
Продолжается вскрытие рек. Так, ледоход на Амуре проходит в пяти км выше Циммермановки, а ниже по течению еще ледостав с закраинами. В ближайшие дни (29 апреля — 3 мая) начнется этот весенний процесс и на реке Бурея на участке около села Усть-Ниман.