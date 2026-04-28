В Хабаровском крае проложили 34 км газопроводов для частных домов

Распределительный газопровод в Железнодорожном районе Хабаровска имеет протяжённость 14 км и даёт возможность подключить 423 домовладения — часть жителей уже пользуется природным газом, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. В посёлке Переяславка построен газопровод длиной 11 км: он позволяет газифицировать 123 частных дома, из них семь уже обеспечены газом. Кроме того, в рамках президентской программы догазификации сети в Переяславке подведены к границам 622 участков — газ используется в 191 домохозяйстве.