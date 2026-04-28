В Хабаровском крае проложили 34 км газопроводов для частных домов

Специалисты наращивают технологические возможности для присоединения индивидуальных жилых объектов в Хабаровском крае к магистральному газопроводу. За первые три месяца 2026 года запущены распределительные газопроводы в Железнодорожном районе Хабаровска, посёлке Переяславка района имени Лазо и селе Сосновка Хабаровского района. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Распределительный газопровод в Железнодорожном районе Хабаровска имеет протяжённость 14 км и даёт возможность подключить 423 домовладения — часть жителей уже пользуется природным газом, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. В посёлке Переяславка построен газопровод длиной 11 км: он позволяет газифицировать 123 частных дома, из них семь уже обеспечены газом. Кроме того, в рамках президентской программы догазификации сети в Переяславке подведены к границам 622 участков — газ используется в 191 домохозяйстве.
Ещё один распределительный газопровод проложен в селе Сосновка Хабаровского района. Сеть протяжённостью 9 км обеспечила техническую возможность газификации 175 частных домов, где газоснабжение уже работает.
По словам министра энергетики края Германа Тютюкова, развитие газотранспортной инфраструктуры направлено на то, чтобы сделать сетевой газ доступным для как можно большего числа жителей региона.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru