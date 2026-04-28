В Хабаровске завершат капитальный ремонт улицы Шеронова к августу

В Хабаровске начался капитальный ремонт улицы Шеронова на участке от улицы Волочаевской до Ленина, — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Владимиром Путиным. Завершить ремонт планируется в августе 2026 года. Министерство транспорта и дорожного хозяйства края совместно с администрацией города контролируют сроки и качество выполнения работ.
В ведомстве отмечают, что капитального ремонта на этом участке трамвайных путей не проводилось длительное время, из-за чего инфраструктура значительно износилась.
«Проведение комплексного ремонта здесь — не просто вопрос комфорта, а прежде всего безопасности пассажиров и водителей. Мы понимаем, что жителям приходится терпеть временные неудобства, но сейчас важно сделать работу качественно и с запасом на годы вперёд», — подчеркнули в минтрансе.
Сейчас на объекте ведётся демонтаж старого асфальтового покрытия и подготовка основания. Всего подрядчику предстоит отремонтировать около 1 км дороги. В проект входят замена асфальтобетонного покрытия, обновление трамвайных путей, установка бордюров, обустройство тротуаров и системы водоотведения.
Особое внимание уделят трамвайным переездам на пересечении улиц Шеронова с Ленина и Блюхера — там установят железобетонные плиты для повышения прочности и снижения вибрации.
Стоимость реконструкции составляет более 271 млн рублей. Работы финансируются в том числе в рамках президентского нацпроекта.
Уточнить информацию о движении общественного транспорта можно в диспетчерской МБУ «ХМНИЦ», а также на транспортных онлайн-сервисах города.