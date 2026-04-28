Молодёжный парламент предложили создать в Железногорске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. О такой инициативе своим коллегам рассказала депутат Зоя Юдина.
Идея возникла в рамках первого городского Молодёжного форума. Проект презентовали генеральному директору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву.
На сегодняшний день разработана дорожная карта, готовится положение на основе подобного положения молодежного органа при Заксобрании края. Организаторы хотят привлечь к работе над городскими проектами активных молодых людей, также парламент станет своеобразной кузницей управленческих кадров. Курировать работу будет Совет депутатов.