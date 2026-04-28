В Хабаровске ремонт дороги на улице Шеронова завершится в августе

В Хабаровске благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начался ремонт дороги на улице Шеронова на участке от улицы Волочаевской до Ленина. Все работы должны завершить в августе. Министерство транспорта и дорожного хозяйства края совместно с администрацией Хабаровска держат на контроле сроки и качество выполняемых работ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Капитального ремонта на этом участке трамвайных путей не было очень долгое время. Конечно же конструкции значительно износились. Проведение комплексного ремонта здесь — не просто вопрос комфорта, а, прежде всего, безопасности пассажиров и водителей. Мы понимаем, что жителям приходится терпеть временные неудобства, но сейчас важно сделать работу качественно и с запасом на годы вперёд. Капитальный ремонт объекта планируется завершить до конца августа. Совместно с администрацией города мы ищем решения, чтобы максимально ускорить процесс, не снижая требований к качеству», — отметили в минтрансе.
Специалисты регулярно выезжают на объект, проверяют соблюдение технологий и сроков, а также соответствие материалов проектной документации. Стоимость реконструкции данного объекта составляет более 271 млн рублей. Сейчас рабочие подготавливают основание и демонтируют старое асфальтное полотно. Всего подрядчику предстоит отремонтировать 1 км дороги. В контракт входят замена асфальтобетонного покрытия, обновление трамвайных путей, установка бордюрного камня, обустройство тротуаров и системы водоотведения.
Особое внимание уделено модернизации трамвайных переездов на пересечении улицы Шеронова с Ленина и Блюхера. Там будут установлены железобетонные плиты, которые повысят износостойкость участков с интенсивным движением и снизят вибрацию.
