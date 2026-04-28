«Скажем “Да!” охране труда». Викторина на знание основ безопасности

Всемирный день охраны труда (который в России будет проводиться уже в 24-й раз), это не просто профессиональный праздник, это напоминание о том, что безопасность и комфорт (в том числе психологический) на рабочем месте создаётся общими усилиями руководства и работников. Руководители должны обеспечивать культуру безопасности, соблюдать законодательство, предвидеть риски и нести ответственность за себя и окружающих. А работники (в какой бы сфере они не трудились) обязаны знать основы и стандарты безопасного труда, свои права и обязанности и, конечно же соблюдать установленные правила.