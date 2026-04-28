Средний размер взятки вырос в три раза Нижегородской области

Согласно информации, полученной от пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, зафиксирован рост средней суммы взятки по сравнению с предыдущим годом.
Как сообщают представители ведомства, за первые три месяца 2026 года средний размер полученной взятки составил 582 тысячи рублей. Этот показатель существенно превышает данные аналогичного периода 2025 года, когда среднестатистическая сумма взятки равнялась 182 тысячам рублей.
Ранее был опубликован топ-5 нижегородских чиновников с крупнейшими взятками в регионе.