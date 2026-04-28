Средний размер взятки вырос в три раза Нижегородской области

Как сообщают представители ведомства, за первые три месяца 2026 года средний размер полученной взятки составил 582 тысячи рублей. Этот показатель существенно превышает данные аналогичного периода 2025 года, когда среднестатистическая сумма взятки равнялась 182 тысячам рублей.