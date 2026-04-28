Антиплагиат дал сбой — российских студентов массово не допускают к защите

Антиплагиат-сервисы начали массово блокировать допуск студентов к защите дипломов, принимая самостоятельно написанные работы за тексты, созданные нейросетями, передает телеграм-канал Baza.
После обновлений системы проверки, направленных на выявление ИИ-контента, часть работ стала получать соответствующую маркировку без фактического использования таких инструментов. В результате учащиеся сталкиваются с отказом в допуске к защите.
Студентка журфака РЭУ им. Г. В. Плеханова рассказала, что написанный ею диплом был признан содержащим 34% ИИ-контента. Под сомнение попала часть, где она описывала собственный опыт. В вузе действует требование полного отсутствия таких фрагментов, из-за чего ей пришлось перерабатывать текст, упрощая стиль.
Аналогичная ситуация произошла со студенткой Кемеровского государственного университета. По ее словам, диплом объемом более 90 страниц пришлось переписывать многократно, поскольку система фиксировала признаки нейросетевого текста.
На фоне подобных случаев учащиеся из разных регионов обращаются в профильное ведомство с просьбой пересмотреть подход к проверке работ и условия использования антиплагиат-сервисов.
