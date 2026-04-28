Антиплагиат дал сбой — российских студентов массово не допускают к защите

Студентка журфака РЭУ им. Г. В. Плеханова рассказала, что написанный ею диплом был признан содержащим 34% ИИ-контента. Под сомнение попала часть, где она описывала собственный опыт. В вузе действует требование полного отсутствия таких фрагментов, из-за чего ей пришлось перерабатывать текст, упрощая стиль.