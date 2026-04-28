Пермскому ветерану и Почетному гражданину исполнилось 100 лет

Вчера, 27 апреля, свой столетний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Перми Виктор Павлович Аликин. Глава города Эдуард Соснин опубликовал поздравление в своих социальных сетях, а также встретился с юбиляром лично.
В годы войны Виктор Павлович служил в отдельном разведывательном авиационном полку ВВС Балтийского флота и был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».
По окончании войны он посвятил себя науке: прошел путь от студента до заведующего кафедрой Пермского фармацевтического института. С 1978 по 1993 год работал доцентом Пермского политеха, воспитал не одно поколение специалистов.
За героизм и самоотверженность во время Великой Отечественной войны Виктору Павловичу Аликину присвоили звание Почетного гражданина Перми по решению городской Думы.