Ростовской области присвоили второй кредитный рейтинг. Это на одну ступень выше, чем предыдущая оценка. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Такая оценка дает региону экономические преимущества. Во-первых, область сможет занимать деньги дешевле. Так как чем выше рейтинг, тем ниже процент по кредитам и облигациям.
Во-вторых, облигации региона теперь попадают в ломбардный список Центробанка. Это означает, что Банк России принимает их в качестве залога при выдаче кредитов коммерческим банкам. В итоге ценные бумаги становятся более ликвидными.
