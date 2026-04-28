Ростовской области присвоили второй кредитный рейтинг

Кредитный рейтинг Ростовской области повысили на одну ступень.

Источник: Комсомольская правда

Ростовской области присвоили второй кредитный рейтинг. Это на одну ступень выше, чем предыдущая оценка. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Такая оценка дает региону экономические преимущества. Во-первых, область сможет занимать деньги дешевле. Так как чем выше рейтинг, тем ниже процент по кредитам и облигациям.

Во-вторых, облигации региона теперь попадают в ломбардный список Центробанка. Это означает, что Банк России принимает их в качестве залога при выдаче кредитов коммерческим банкам. В итоге ценные бумаги становятся более ликвидными.

