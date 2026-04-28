Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фонд развития территорий (ФРТ) активно реализует свои социальные программы в Смоленской области

Основные направления в сфере капитального ремонта, модернизации жилищной инфраструктуры и переселения граждан из аварийного жилья обсуждались на очередном заседании попечительского совета ППК «ФРТ» под руководством Сергея Степашина.

Источник: Комсомольская правда

В региональную программу капитального ремонта включено более 6,5 тысяч многоквартирных домов. В прошедшем году при поддержке Фонда выполнено свыше 940 видов работ в 672 домах региона. В 2026 году ремонтные работы пройдут еще более чем в 1000 домах по всей области.

«Вместе с ФРТ используем механизм предварительного обследования домов перед проведением капитального ремонта. Это позволяет точнее определять приоритеты и направлять ресурсы на наиболее проблемные объекты. В 2025 году обследовано 339 домов, в 2026 году работа продолжится еще на 568 объектах» , — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Отдельным направлением взаимодействия областных властей и Фонда является замена лифтового оборудования. Ежегодно ведётся работа по обновлению лифтового хозяйства.

До 2028 года планируется заменить 555 лифтов в шести муниципалитетах, а также в областном центре и городе атомщиков Десногорске.

Еще одним важным направлением совместной работы с Фондом является переселение людей из ветхого и аварийного жилья. В прошлом году расселены жители, проживающие в домах общей площадью 39,5 тыс. кв. метров аварийного жилья. На 2026 год запланировано расселение еще 42 тысячи квадратных метров.