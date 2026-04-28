В Новосибирске ограничат движение электросамокатов на майские праздники

Запрет введут в местах массовых мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске планируют ограничить движение электросамокатов в местах проведения праздничных мероприятий ко День Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как заявил мэр Максим Кудрявцев, такие меры необходимы для обеспечения безопасности жителей.

— В прошлые годы мы накладывали полный запрет на движение электросамокатов в местах проведения массовых мероприятий. Считаю, что подобные ограничения следует ввести и в нынешнем году — это вопрос безопасности жителей нашего города, — отметил Максим Кудрявцев.

Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев уточнил, что работа с кикшеринговыми компаниями будет выстроена по аналогии с прошлым годом.

Согласно заключенным соглашениям, по требованию мэрии операторы ограничивают использование средств индивидуальной мобильности на определенных территориях. В итоге все площадки, где пройдут массовые мероприятия, временно станут недоступны для электросамокатов.