В Новосибирске ограничат движение электросамокатов на майские праздники

В Новосибирске планируют ограничить движение электросамокатов в местах проведения праздничных мероприятий ко День Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Как заявил мэр Максим Кудрявцев, такие меры необходимы для обеспечения безопасности жителей.
— В прошлые годы мы накладывали полный запрет на движение электросамокатов в местах проведения массовых мероприятий. Считаю, что подобные ограничения следует ввести и в нынешнем году — это вопрос безопасности жителей нашего города, — отметил Максим Кудрявцев.
Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев уточнил, что работа с кикшеринговыми компаниями будет выстроена по аналогии с прошлым годом.
Согласно заключенным соглашениям, по требованию мэрии операторы ограничивают использование средств индивидуальной мобильности на определенных территориях. В итоге все площадки, где пройдут массовые мероприятия, временно станут недоступны для электросамокатов.