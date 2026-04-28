Разработан новый подход для создания элементов оптики для связи

Обычно чтобы создать особый рельеф на голограммах, материал обрабатывали в четыре этапа: сначала напыляли слои диэлектрика с помощью электронного луча, потом наносили тонкий слой хрома, далее «рисовали» узор лазером, который одновременно нагревал материал и менял его свойства, а в конце происходит его ионная обработка. «В результате оптимизации структуры и состава многослойного покрытия мы выявили возможность получения однородной глубины травления и снижения отражения от дифракционной структуры», — поделилась Виктория.