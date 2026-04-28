Разработан новый подход для создания элементов оптики для связи

НОВОСИБИРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) совместно с коллегами из Института автоматики и электрометрии СО РАН разработали метод создания многослойных оптических решеток для ближнего инфракрасного диапазона. Новый подход позволит масштабировать производство элементов для лазерной связи, сообщили в пресс-службе вуза.
«Разработка позволяет создавать высокоэффективные дифракционные элементы для лазерной связи, спектроскопии и метрологии, снижая энергопотери и упрощая производство в таких отраслях, как параллельная лазерная микрообработка, многолучевые интерферометры, волновое мультиплексирование в оптоволокне и формирование структур пучка», — приводит пресс-служба слова одного из разработчиков Виктории Зайцевой.
Обычно чтобы создать особый рельеф на голограммах, материал обрабатывали в четыре этапа: сначала напыляли слои диэлектрика с помощью электронного луча, потом наносили тонкий слой хрома, далее «рисовали» узор лазером, который одновременно нагревал материал и менял его свойства, а в конце происходит его ионная обработка. «В результате оптимизации структуры и состава многослойного покрытия мы выявили возможность получения однородной глубины травления и снижения отражения от дифракционной структуры», — поделилась Виктория.
Ученые предложили новый метод формирования многослойных бинарных решеток Даммана. Это особый тип дифракционных оптических элементов (ДОЭ), которые используются для управления световым пучком. Они позволяют расщеплять лазерный луч на несколько лучей одинаковой интенсивности или формировать определенную пространственную структуру. Разработка сделана в рамках процесса импортозамещения.