Новый суперкомпьютер планируют запустить в Казахстане

АСТАНА, 28 апр — Sputnik. Новый суперкомпьютер запустят под Астаной в ноябре 2026 года, заявил на заседании правительства председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.
Он напомнил, что в октябре 2025 года в Алматы был запущен суперкомпьютер AI-Farabium с производительностью 1,5 тысячи петафлопс.
Сегодня он занимает 103-е место среди самых производительных суперкомпьютеров в мире, при этом его вычислительная мощность загружена на 100%.
«Ведется строительство новых центров обработки данных — в ноябре текущего года планируется запуск суперкомпьютера в городе Косшы, который будет в три раза мощнее алматинского центра», — отметил Багдат Мусин.
Он сообщил, что в этом направлении АО «Казахтелеком» управляет крупнейшей сетью центров обработки данных в стране — это более 1,7 тысячи серверных стоек, 25 МВт мощности, 47% рынка.
Кроме того, «Казахтелеком» определен оператором проекта по строительству Долины центров обработки данных в Экибастузе. Ведутся переговоры с более чем 20 гиперскейл-компаниями, сформирован предварительный спрос свыше 100 МВт.
Компания не только развивает телеком-инфраструктуру, но и формирует прочную основу для масштабного внедрения искусственного интеллекта во всех отраслях экономики.