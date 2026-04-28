«Телемост Москва — Монако»: Соловьев и Боня встретятся в прямом эфире после заочной перепалки

Тележурналист и ведущий Владимир Соловьев встретится с блогером Викторией Боней в прямом эфире после их заочной перепалки в социальных сетях. Об этом сообщил сам тележурналист в своем Telegram-канале.
«Телемост Москва — Монако. Виктория Боня станет гостем утреннего шоу Владимира Соловьёва “Полный контакт” на телеканале “Соловьёв LIVE” и радио Вести FM», — отметил ведущий.
Эфир состоится 29 апреля.
Напомним, что после публичного обращения Бони к президенту России Владимиру Путину по поводу социально значимых проблем (на которое ответил пресс-секретарь Дмитрий Песков, — Прим. Ред.) Соловьев в эфире федерального канала высказался о бывшей участнице «Дома 2» в оскорбительной форме.
После этого PR-специалист и директор PR-агентства Дмитрий Скрипниченко объяснил, что Виктория Боня получает выгоду от этого скандала, монетизируя его.