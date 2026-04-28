В Хабаровске мужчина украл рабочие ботинки и продал их за 400 рублей

Похищенную обувь из строительного магазина он сбыл случайному прохожему на остановке.

В Хабаровске полицейские задержали 33-летнего жителя Краснофлотского района по подозрению в краже из магазина, — сообщает hab.aif.ru.

По данным правоохранителей, мужчина похитил специализированные рабочие ботинки из супермаркета строительных товаров. Ущерб представители магазина оценили в 3300 рублей.

Как выяснилось, долго товар у него не задержался: обувь он продал всего за 400 рублей случайному прохожему, которого встретил на автобусной остановке.

Вырученные деньги мужчина потратил на алкоголь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — прокомментировал старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

Отмечается, что в ходе следствия причинённый ущерб был возмещён в полном объёме.