В Хабаровске девушка отдала 15 тысяч за SMM и осталась ни с чем

В Хабаровске 22-летняя жительница Индустриального района решила заказать продвижение в соцсетях, но вместо результата получила классическую схему обмана, — сообщает hab.aif.ru.
Девушка нашла в одной из социальных сетей объявление SMM-специалиста и договорилась об услуге. После обсуждения условий она перевела на указанные реквизиты около 15 тысяч рублей.
На этом «сотрудничество» закончилось — исполнительница перестала выходить на связь и никаких услуг не оказала.
В полиции отмечают, что подобные схемы остаются распространёнными: злоумышленники маскируются под специалистов, берут предоплату и исчезают.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — прокомментировал начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.