Дора и Beautiful Boys выступят в Нижнем Новгороде в рамках «Столицы закатов»

Стало известно, кто в этом году будет выступать в рамках фестиваля «Столица закатов» (12+) в Нижнем Новгороде. Информация об артистах появилась на странице мероприятия в социальных сетях.
Например, 31 мая перед нижегородцами выступит певица Дора (18+), 13 июня — Markul (16+), 4 июля — джазовый музыкант Dan Barnett (12+), а 22 августа коллектив Beautiful Boys (12+), 30 августа на сцену выйдет еще один артист, но его объявят позже.
Кроме того, в данной локации будут проходить и фестиваль (12+) «Музыка на Волгой». Вход, как и ранее, будет организован по регистрации.
«В этом году вновь будем наслаждаться симфоническими воскресеньями в “Ракушке”. “Музыка над Волгой” отправит слушателей в музыкальные путешествия по разным странам: побываем в Скандинавии, Австрии, Франции, Италии и России. Произведения прозвучат в исполнении академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии», — уточнили организаторы.
Фото: фестиваль «Столица закатов» (vk.com/wall-214010753_5073).
