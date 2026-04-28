Стали известны имена хедлайнеров фестиваля «Столица закатов» в Нижнем Новгороде

Дора и Markul дадут концерты на сцене «Ракушки» в Алексеевском саду на фестивале «Столица закатов» (0+) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы события.
Фестиваль «Столица закатов» в этом году пройдет с 31 мая по 30 августа. В последний день весны в «Ракушке» выступит певица Дора, а 13 июня — рэпер Markul. 4 июля состоится концерт австралийского джазового музыканта Dan Barnett, а 22 августа — группы Beautiful Boys. 30 августа выступит секретный гость, которого объявят позже.
Напомним, что 22 и 23 мая в Нижнем Новгороде также пройдет фестиваль «Тех-Френдли Викенд» — хедлайнерами станут ANIKV и OG Buda. А с 19 по 21 июня в Выксе состоится «Выкса-фестиваль».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что полмиллиона человек посетили локации фестиваля Intervals в Нижнем Новгороде.