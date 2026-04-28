Белорусы позвонили в милицию почти 450 раз за сутки, сообщая о той же ситуации

В Министерстве внутренних дел рассказали 28 апреля о том, что за минувшие сутки в милицию белорусы позвонили около 450 раз по одной и той же причине.
Так, белорусы сообщали правоохранителям о телефонных звонках телефонных мошенников. Благодаря этому подавляющее большинство преступлений удалось предотвратить. Но также было зарегистрировано 50 преступления, которые аферисты совершили с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Кроме того, отдел организации обработки мошеннических операций МВД инициировал блокировку девяти фишинговых сайтов, которые были неотличимы от настоящих сайтов торговых площадок, банков и сервисов.
Еще милиция заблокировала возможность совершать платежи в адрес 49 иностранных платежных реквизитов, которые используют злоумышленники и приостановила расходные операции по 61 счету.
Белорусские милиционеры задержаны за сутки также четверых курьеров мошенников.
