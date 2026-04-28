В Перми выставили на продажу «счастливый» билет за миллион рублей

На одном из популярных сайтов объявлений появилось необычное предложение из Перми — местный житель продаёт билет на общественный транспорт за 1 миллион рублей.
По словам автора объявления, ценность билета заключается в его номере: он «зеркальный» — 282282. Продавец считает такой билет редким и «счастливым», что и объясняет высокую цену.
Ранее «КП-Пермь» писала, что в Перми на популярном сайте бесплатных появилось предложение о продаже коллекционной советской монеты, выпущенной в 1935 году. За неё продавец просит 90 миллионов рублей. Речь идёт о редком экземпляре, который представляет интерес для коллекционеров.