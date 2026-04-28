Глава Туапсе призвал жителей нескольких улиц эвакуироваться после пожара

Власти Туапсе призвал жителей нескольких улиц эвакуироваться после начала пожара на нефтеперерабатывающем заводе, возникшего из-за падения обломков дронов.
«Уважаемые жители улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков! В связи с угрозой распространения огня администрация Туапсинского муниципального округа просит вас эвакуироваться», — написал мэр города Сергей Бойко в телеграм-канале.
Он уточнил, что пункт временного размещения находится в СОШ № 6. Эвакуационные автобусы до пункта будут отходить от домов № 41 и № 43 по улице Пушкина.
Пожар на заводе начался в ночь на 28 апреля. По данным оперштаба Краснодарского края, пострадавших нет. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, к тушению возгорания привлекли 164 человека и 64 единицы техники.
Ранее, 16 и 20 апреля, украинским атакам подвергся морской терминал в Туапсе, на его территории возник крупный пожар. Позднее рядом с городским портом зафиксировали нефтяное пятно в море площадью около 10 тыс. кв. м, а также утечку нефтепродуктов в реку Туапсе. Как уточнил оперштаб, это произошло вследствие атаки на морской терминал 16 апреля.
Накануне оперштаб сообщил, что с трех участков в Туапсе собрали 4165 куб. м загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси.