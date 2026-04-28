Глава Туапсе призвал жителей нескольких улиц эвакуироваться после пожара

Ранее, 16 и 20 апреля, украинским атакам подвергся морской терминал в Туапсе, на его территории возник крупный пожар. Позднее рядом с городским портом зафиксировали нефтяное пятно в море площадью около 10 тыс. кв. м, а также утечку нефтепродуктов в реку Туапсе. Как уточнил оперштаб, это произошло вследствие атаки на морской терминал 16 апреля.