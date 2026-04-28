Иностранец два года разливал и продавал в Красноярске контрафактный алкоголь

В Красноярске суд вынес приговор в отношении проживающего в краевом центре 34-летнего иностранного гражданина. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, его признали виновным в производстве, хранении, перевозке и продаже немаркированной алкогольной продукции, а также обороте алкоголя без лицензии. Нелегальный бизнес мужчина организовал весной 2023 года. К делу он привлек еще несколько человек. В одном из гаражей на улице Шевченко злоумышленники организовали цех, а в дачном домике на улице Мичурина — склад. Почти за два года незаконной деятельности бутлегеры изготовили 2 866 бутылок контрафактного алкоголя. Распространяли товар по небольшим магазинам на правом берегу Красноярска. Осенью 2024 года правоохранители прикрыли производство, изъяли ящики с готовой продукцией, канистры спирта и сотни тысяч рублей наличными. Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет и 2 месяцев принудительных работ с удержанием 5% в доход государства. Организатор схемы и еще один исполнитель находятся в розыске.