Мошенница с сайта знакомств оставила нижегородца без денег при покупке билетов

Желание сходить на спектакль с новой знакомой оставило жителя Нижегородской области без 17 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
37-летний мужчина из Большого Болдина переписывался с девушкой на одном из сайтов знакомств, вскоре они договорились встретиться в театре. Ссылку для приобретения билетов прислала ему онлайн-подруга: кликнув по ней, гражданин заплатил 8,5 тыс. рублей, но электронного пропуска на спектакль так и не дождался.
Интернет-знакомая посоветовала мужчине обратиться в чат поддержки на сайте, чтобы решить проблему. Там ему рекомендовали заплатить еще столько же, чтобы вернуть все деньги. Выполнив инструкции неизвестных, житель Большого Болдина понял: его обманули.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Потерпевший потерял в общей сложности 17 000 рублей.
