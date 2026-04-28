Мошенница с сайта знакомств оставила нижегородца без денег при покупке билетов

Мужчина хотел пригласить даму в театр, но не попал ни на спектакль, ни на свидание.

Источник: Живем в Нижнем

Желание сходить на спектакль с новой знакомой оставило жителя Нижегородской области без 17 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

37-летний мужчина из Большого Болдина переписывался с девушкой на одном из сайтов знакомств, вскоре они договорились встретиться в театре. Ссылку для приобретения билетов прислала ему онлайн-подруга: кликнув по ней, гражданин заплатил 8,5 тыс. рублей, но электронного пропуска на спектакль так и не дождался.

Интернет-знакомая посоветовала мужчине обратиться в чат поддержки на сайте, чтобы решить проблему. Там ему рекомендовали заплатить еще столько же, чтобы вернуть все деньги. Выполнив инструкции неизвестных, житель Большого Болдина понял: его обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Потерпевший потерял в общей сложности 17 000 рублей.

Ранее мы писали, что 39-летняя нижегородка продала квартиру и отдала мошенникам 18 миллионов рублей.