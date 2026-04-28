«Белогорье» обыграло «Факел Ямал» из Нового Уренгоя и вышло в «Финал шести»

Встреча сложилась для «Белогорья» непросто. В первой партии «Факел Ямал» продемонстрировал уверенные действия на подаче и блоке, а решение тренера гостей Романа Емполова сделать ставку на диагонального Корнея Эннса полностью себя оправдало — ямальцы захватили лидерство. Во втором сете «Белогорье» перестроило игру, нейтрализовало атаки первым темпом соперника и благодаря результативным действиям Мохамеда Аль Хачдади и Александра Мельникова одержало уверенную победу. Ключевой стала третья партия. «Львы» сначала уступали, но затем ликвидировали отставание в два сетбола, после чего господин Аль Хачдади сначала вывел команду вперед, а затем эйсом принес победу в сете — 30:28. В четвертой партии связующий Игорь Колодинский задействовал резервистов, и те в упорной концовке обыграли «Факел Ямал» благодаря решающему блоку Михаила Штыблова и точной подаче Станислава Маслиева.