Фельдшер раскрыл правду о том, как устроена работа скорой помощи

— В Воронеже распределяет вызовы по тяжести и направляет ближайший свободный экипаж оперативный отдел Воронежской станции скорой помощи. В приоритете дети, беременные женщины, пострадавшие в ДТП и других ЧС. Есть распределение по времени доезда, которое нужно обеспечить. Специалисты разделяют вызовы на те, где нужно оказать экстренную помощь — когда есть угроза для жизни, и на те, где необходима неотложная помощь — без угрозы для жизни. Время доезда в первом случае не должно превышать 20 минут с момента вызова бригады. Норматив по времени доезда до пациента выездной бригады СМП при оказании скорой медпомощи в неотложной форме не установлен. Днём как раз эти вызовы передают поликлиники для медобслуживания бригадой неотложной помощи.