Команды из Калининграда — призеры финала всероссийского конкурса «Моя профессия — ИТ»

Наши ребята вошли в число лучших команд.

В число лучших в финале всероссийского конкурса «Моя профессия — ИТ» вошли 10 команд из Калининградской области, прошедших отбор по итогам региональных и окружных этапов.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в течение пяти дней команды разрабатывали прототипы цифровых продуктов по заданиям индустриальных партнеров. Ребятам предстояло разработать ИИ-ассистента для управления учебным процессом.

Среди школьных команд третье место заняла команда TeaPot (гимназия № 32 Калининграда). Сборная команда студентов колледжа РАНХиГС «Центрифуга» завоевала второе место.

Как отметил министр цифровых технологий и связи Калининградской области Марат Фатхуллин, ребята работают над реальными кейсами, генерируют идеи, на основе которых появляются новые цифровые решения.

Конкурс «Моя профессия — ИТ» проходит при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Впервые соревнования прошли в масштабном гибридном формате с использованием региональных ИТ-хабов и онлайн-площадок.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше