Команды из Калининграда — призеры финала всероссийского конкурса «Моя профессия — ИТ»

В число лучших в финале всероссийского конкурса «Моя профессия — ИТ» вошли 10 команд из Калининградской области, прошедших отбор по итогам региональных и окружных этапов.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в течение пяти дней команды разрабатывали прототипы цифровых продуктов по заданиям индустриальных партнеров. Ребятам предстояло разработать ИИ-ассистента для управления учебным процессом.
Среди школьных команд третье место заняла команда TeaPot (гимназия № 32 Калининграда). Сборная команда студентов колледжа РАНХиГС «Центрифуга» завоевала второе место.
Как отметил министр цифровых технологий и связи Калининградской области Марат Фатхуллин, ребята работают над реальными кейсами, генерируют идеи, на основе которых появляются новые цифровые решения.
Конкурс «Моя профессия — ИТ» проходит при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Впервые соревнования прошли в масштабном гибридном формате с использованием региональных ИТ-хабов и онлайн-площадок.