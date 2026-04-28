«Столица закатов» анонсировала программу концертов на лето-2026

Объявлены имена артистов, которые выступят на фестивале «Столица закатов» (16+) в Нижнем Новгороде летом 2026 года. Концертный сезон традиционно развернётся на сцене «Ракушка» в Александровском саду и объединит разные музыкальные жанры — от попа до джаза, сообщают организаторы.
Откроет программу 31 мая певица Дора. Она исполнит свои самые известные треки — от «Втюрилась» до «Барбисайз». Её музыка сочетает лёгкость и искренность, а тексты — личные переживания и иронию, благодаря чему артистка быстро нашла отклик у слушателей.
13 июня на сцену выйдет Markul — один из заметных представителей русскоязычного хип-хопа. Его выступление обещает меланхоличное звучание, узнаваемый вокал и хиты с цепкими припевами.
4 июля фестиваль сменит настроение: публике представят джазовую программу австралийского музыканта Дэна Барнетта. Тромбонист и вокалист известен своей артистичной подачей и выступлениями на международных сценах.
Завершит летнюю серию 22 августа группа Beautiful Boys из Саратова. Коллектив, основанный в 2022 году, сочетает эстетику советской эстрады с современным звучанием и уже собрал широкую аудиторию на стриминговых платформах.
Фестиваль «Столица закатов» проходит в городе всё лето, объединяя концерты, уличные события и выступления на разных площадках — от набережных до городских скверов.