В Свердловскую область поступили 13 дронов для мониторинга лесов

Их будут использовать в режиме повседневного патрулирования.

Источник: Национальные проекты России

Четыре лесничества Свердловской области получили 13 дронов «Геоскан 801» для мониторинга лесов. Они поступили в соответствии с целями национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Обучение по программе «Оператор беспилотных воздушных судов» уже прошли 14 специалистов. В начале пожароопасного сезона проводятся дополнительные выездные тренировки по управлению дронами в сложных погодных условиях. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова отметила, что БАС стали незаменимым инструментом мониторинга лесов, способным в реальном времени представлять видеоматериалы и тепловизионную картинку с труднодоступных участков.

Дроны позволяют вовремя обнаруживать признаки незаконной деятельности и очаги возгораний, сложные для выявления при наземном патрулировании. В этом сезоне БАС будут использоваться в режиме повседневного патрулирования. Внедрение такой техники способствует повышению оперативности и точности выявления угроз для лесов, улучшению охраны лесного фонда и снижению ущерба от пожаров.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.