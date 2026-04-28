В Светогорске Ленобласти подросткам рассказали о нормах общения с пожилыми

Занятие, посвященное нормам общения с пожилыми людьми, состоялось в центре соцобслуживания «Добро пожаловать!» в городе Светогорске Ленинградской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в соцучреждении.
С помощью техники «мозгового штурма» ребята определили типичные проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди, и рассмотрели их основные возрастные особенности. В ходе упражнения «Правда или вымысел» участники учились отличать реальные жизненные ситуации от вымышленных. Это способствовало развитию критического мышления и внимательности к деталям рассказов старших.
Такие навыки укрепляют взаимопонимание в семье и становятся незаменимыми при общении с пожилыми получателями социальных услуг центра. По словам педагога-психолога Наталии Красных, занятие помогло подросткам осознать значимость уважительного диалога и чуткости, что положительно скажется на их социальной адаптации и личностном росте.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.