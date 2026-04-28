Телеведущий Киммел рассказал, что он имел в виду, когда пошутил про вдовство Мелании Трамп

Напомним, мужчина открыл стрельбу в отеле, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с президентом Дональдом Трампом и Меланией. Нападавшего задержали за попытку покушения на президента. За три дня до этого Киммел в пародии сравнил первую леди с вдовой, ожидающей наследства. Трамп потребовал от ABC принять меры против Киммела, вплоть до увольнения. Также свои возмущения высказала и сама первая леди США. Руководство канала пока воздерживается от комментариев.