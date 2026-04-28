Телеведущий Киммел рассказал, что он имел в виду, когда пошутил про вдовство Мелании Трамп

Телеведущий Джимми Киммел заявил, что его шутка об «ожидании вдовства» первой леди США Мелании Трамп не связана с покушением на ее мужа. Об этом он рассказал в своем юмористическом шоу после бурной реакции от первых лиц Америки.
«Это очевидно была шутка об их разнице в возрасте и том радостном выражении, которое мы видим на ее лице каждый раз, когда они вместе», — прокомментировал инцидент ведущий.
Напомним, мужчина открыл стрельбу в отеле, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с президентом Дональдом Трампом и Меланией. Нападавшего задержали за попытку покушения на президента. За три дня до этого Киммел в пародии сравнил первую леди с вдовой, ожидающей наследства. Трамп потребовал от ABC принять меры против Киммела, вплоть до увольнения. Также свои возмущения высказала и сама первая леди США. Руководство канала пока воздерживается от комментариев.