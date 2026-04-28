События вокруг Ирана вскрыли серьезные проблемы в обороноспособности Североатлантического альянса на случай гипотетического противостояния с Россией. Politico пишет, что с такими выводами столкнулись аналитики блока.
В публикации обратили внимание, что ситуация на Ближнем Востоке лишь углубила разногласия внутри самого альянса. Как пишет издание, Европа фактически проигнорировала требования Вашингтона оказать военную поддержку, что, по словам двух неназванных дипломатов блока, вызывает в НАТО «новую тревогу». Авторы публикации подчеркивают, что альянс вынужден дистанцироваться от американо-израильских действий в Иране.
Один из источников в НАТО пояснил журналистам, что в случае смещения фокуса внимания США на другие регионы мира значительная часть ресурсов блока может быть выведена из Европы. Кроме того, дипломаты указали на острую нехватку боеприпасов у стран альянса, проблему которой собираются обсудить на июльском саммите.
В Кремле неоднократно отвергали подобные сценарии о «российской угрозе». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что у страны нет никаких планов нападать на европейские государства, и назвал такие утверждения откровенной чушью.