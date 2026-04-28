Кино-досуговый центр в Бикине закроется на капитальный ремонт

Кино-досуговый центр «Октябрь» в Бикине получит новый облик. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», к капитальному ремонту учреждения культуры планируется приступить с 12 мая.
— Благодаря решению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, наш центр стал получателем субсидии на софинансирование расходных обязательств по модернизации учреждений культуры в 2026—2027 годах в рамках государственной программы «Развитие культуры Хабаровского края». Это важное и своевременное решение, которого очень долго ждали посетители нашего центра, — рассказывают в администрации кино-досугового центра «Октябрь».
Планируется, что фасад здания получит новый облик, запланирован ремонт внутренних помещений, крыши и другие работы, на время которых коллектив центра переедет в здание Детской школы искусств.
Специалисты «Октября» продолжат проводить культурно-досуговые мероприятия, а вот увидеть кинопремьеры временно не получится, так как оборудование будет демонтировано на период проведения работ.
Напомним, с началом весны стартовали работы и в кинотеатре «Ургал» в Верхнебуреинском районе. Изначально его специалисты хотели организовать временные кинопоказы в другом помещении до момента полного завершения ремонта, но по техническим причинам сделать это оказалось невозможно.