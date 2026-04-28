Правила финансовой грамотности появятся на нижегородской телебашне 28 апреля

Тематическая подсветка, посвященная финансовой грамотности, украсит телебашню Нижнего Новгорода вечером 28 апреля. Об этом сообщили в филиале РТРС.
Иллюминацию включат в рамках акции, которую проводят Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр и Волго-Вятское главное управление Банка России.
С 20:45 до 22:00 жители и гости города смогут увидеть на телебашне силуэт здания Госбанка, официальный знак российского рубля и бегущую строку с правилами кибербезопасности.
