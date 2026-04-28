Площадь города Актау расширена за счет присоединения части земель Каспийского моря

Принято постановление правительства РК от 23 апреля 2026 года об изменении границ (черты) города Актау Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Согласиться с совместным решением Мангистауского областного маслихата от 10 марта 2026 года и постановлением акимата Мангистауской области от 16 февраля 2026 года “Об изменении и установлении границ города Актау Мангистауской области” об изменении границ (черты) города Актау путем включения части земель Мангистауской области общей площадью 94642,2062 гектара в границы (черту) города Актау», — говорится в документе.

До включения новых земель площадь города Актау составляла 29849 га.

В частности, в черту города были включены земли водного фонда — 94642,2062 га.

Постановление вводится в действие с 8 мая 2026 года.