Следователи задержали красноярца, который обругал икону и швырнул ее (видео)

В отношении 19-летнего жителя Красноярска возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих.
По версии СК, подозреваемый совершил противоправные действия в марте этого года и снял их на видео, которое разместил в сети. На кадрах запечатлено, как молодой человек выражается нецензурной бранью и высказывает оскорбления в адрес иконы с одним из православных святых, а затем презрительно кидает ее на пол машины.
После инцидента парень дважды публично извинился перед общественностью за свой поступок, назвав его большой ошибкой, и пообещал больше так не делать.
«Следователи СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю установили местонахождение подозреваемого. Мужчина доставлен в следственный отдел для проведения с ним необходимых процессуальных действий», — сообщили сегодня в ведомстве.
Красноярцу инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Наказать за это могут штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
