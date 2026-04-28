Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как будут работать медучреждения Калининградской области в майские выходные и праздничные дни

О графике рассказали в минздраве области.

В министерстве здравоохранения Калининградской области сообщило о работе подведомственных учреждений в праздничные выходные дни с 1 по 3 мая и с 8 по 11 мая.

Амбулаторно-поликлиническая служба региона будет работать по такому графику:

— 1, 3, 9 и 10 мая — выходные дни;

— 2 и 11 мая в поликлиниках помощь оказывают силами дежурной службы и службы неотложной помощи (по субботнему графику с 9.00 до 14.00).

При необходимости экстренной помощи при острой зубной боли пациентов примет дежурный врач Областной стоматологической поликлиники по адресу: Калининград, ул. Клиническая, 69.

Отмечается, что больницы и травмпункты работают в круглосуточном режиме.

Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф работает круглосуточно, вызов скорой по телефонам: 103 и 112. Горячая линия 122 работает круглосуточно.

С 12 мая медицинские организации будут функционировать в обычном режиме.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше