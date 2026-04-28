Как будут работать медучреждения Калининградской области в майские выходные и праздничные дни

В министерстве здравоохранения Калининградской области сообщило о работе подведомственных учреждений в праздничные выходные дни с 1 по 3 мая и с 8 по 11 мая.
Амбулаторно-поликлиническая служба региона будет работать по такому графику:
— 1, 3, 9 и 10 мая — выходные дни;
— 2 и 11 мая в поликлиниках помощь оказывают силами дежурной службы и службы неотложной помощи (по субботнему графику с 9.00 до 14.00).
При необходимости экстренной помощи при острой зубной боли пациентов примет дежурный врач Областной стоматологической поликлиники по адресу: Калининград, ул. Клиническая, 69.
Отмечается, что больницы и травмпункты работают в круглосуточном режиме.
Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф работает круглосуточно, вызов скорой по телефонам: 103 и 112. Горячая линия 122 работает круглосуточно.
С 12 мая медицинские организации будут функционировать в обычном режиме.