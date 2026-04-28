Конгрессвумен Омар назвала Вторую мировую «одиннадцатой» и захихикала

Во время выступления Омар призывала отменить Закон о враждебных иностранцах 1798 года, который президент Дональд Трамп использовал для депортации предполагаемых членов венесуэльских банд. В своем выступлении она заявила, что в последний раз этот закон применялся «во время Одиннадцатой мировой войны», имея в виду Вторую мировую. Заметив ошибку, Омар хихикнула и быстро исправилась.