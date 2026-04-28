Конгрессвумен Омар назвала Вторую мировую «одиннадцатой» и захихикала

Конгрессвумен Омар назвала Вторую мировую войну одиннадцатой мировой.

Источник: Комсомольская правда

Член Палаты представителей США Ильхан Омар стала объектом насмешек в соцсетях из-за видео, в котором она перепутала Вторую мировую войну с «Одиннадцатой мировой». Ролик вызвал волну критики в адрес конгрессвумен-демократа от штата Миннесота, пишет The New York Post.

Во время выступления Омар призывала отменить Закон о враждебных иностранцах 1798 года, который президент Дональд Трамп использовал для депортации предполагаемых членов венесуэльских банд. В своем выступлении она заявила, что в последний раз этот закон применялся «во время Одиннадцатой мировой войны», имея в виду Вторую мировую. Заметив ошибку, Омар хихикнула и быстро исправилась.

«Ой… две… извините», — сказала она.

Как писал KP.RU, ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась в неловком положении. Во время пресс-конференции в Сербии она запиналась на каждом слове, а затем окончательно запуталась в названиях институтов Евросоюза.

