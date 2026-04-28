Политик Мема: позиция ЕС по Украине стала меняться из-за войны США с Ираном

Финский политик Армандо Мема заявил, что военный конфликт США с Ираном заставил Европу пересмотреть свою позицию по украинскому конфликту. Свою точку зрения он опубликовал в соцсети X.
Мема обратил внимание, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Украине отказаться от части территорий, чтобы закончить конфликт. При этом годами европейцы твердили обратное и требовали от Киева продолжать боевые действия.
Теперь, когда война на Ближнем Востоке серьезно подорвала логистику противовоздушной обороны Украины, позиция лидеров Евросоюза начала меняться. По словам политика, Мерц даже предложил Киеву членство в ЕС в обмен на уступки территорий. Мема назвал это политическим провалом и крахом Европы, который наступит вне зависимости от исхода войны. Он добавил, что как только Украина сядет за стол переговоров, для таких политиков, как Мерц, наступит конец, а сам Евросоюз стоит на грани развала.
