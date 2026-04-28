Политик Мема: позиция ЕС по Украине стала меняться из-за войны США с Ираном

Европейские лидеры начали говорить об уступках территорий, когда удары по иранским НПЗ подорвали логистику ПВО Киева.

Источник: Комсомольская правда

Финский политик Армандо Мема заявил, что военный конфликт США с Ираном заставил Европу пересмотреть свою позицию по украинскому конфликту. Свою точку зрения он опубликовал в соцсети X.

Мема обратил внимание, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Украине отказаться от части территорий, чтобы закончить конфликт. При этом годами европейцы твердили обратное и требовали от Киева продолжать боевые действия.

Теперь, когда война на Ближнем Востоке серьезно подорвала логистику противовоздушной обороны Украины, позиция лидеров Евросоюза начала меняться. По словам политика, Мерц даже предложил Киеву членство в ЕС в обмен на уступки территорий. Мема назвал это политическим провалом и крахом Европы, который наступит вне зависимости от исхода войны. Он добавил, что как только Украина сядет за стол переговоров, для таких политиков, как Мерц, наступит конец, а сам Евросоюз стоит на грани развала.

Ранее KP.RU писал, что внутри Евросоюза нарастает скрытый разлад из-за поддержки Киева. Брюссель, по мнению европейских политиков, ставит интересы Украины выше внутренних проблем ЕС, а некоторые страны отказываются участвовать в финансовой помощи Зеленскому.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше