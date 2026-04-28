Социальные участковые поздравили сотрудников скорой помощи с праздником

В акции приняли участие дети и активные нижегородцы.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородские социальные участковые поздравили сотрудников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, который отмечается 28 апреля. В акции приняли участие дети и активные жители города. Они объединились, чтобы выразить благодарность медикам за их ежедневный труд.

Накануне праздника социальные участковые организовали мастер-класс по созданию поздравительных открыток. Участники своими руками создавали открытки с рисунками и теплыми словами поддержки и благодарности.

В день праздника социальные участковые, дети и активные жители посетили Автозаводскую подстанцию станции скорой медицинской помощи, где лично вручили сотрудникам открытки и символические подарочные наборы.

Участник акции Егор Зуев пожелал врачам скорой помощи поменьше уставать и поблагодарил медиков за ежедневную помощь людям.

«Мы старались сделать открытки красивыми, чтобы им было приятно», — поделился Егор.

По словам социального участкового Марины Омельченко, активисты и жители города благодаря акции смогли выразить глубокое уважение к медикам.

«Для нас важно, чтобы жители могли не только словами, но и лично выразить свою благодарность тем, кто каждый день спасает жизни», — подчеркнула соцучастковый.

Сотрудники скорой помощи поблагодарили участников акции за внимание и теплые слова. Заведующий подстанцией Александр Кондратьев отметил, что им особенно приятно получать искреннюю поддержку, особенно от детей.

«Спасибо всем, кто участвовал в этой акции, за внимание и тёплые слова. Это действительно важно для нас и поднимает настроение», — добавил он.

Фельдшер выездной бригады Юрий Соколов признался, что за пятнадцать лет работы впервые ощутил особые эмоции, когда ребенок подарил ему открытку в честь профессионального праздника, и отметил, что это было очень приятно.

Напомним, «Социальный участковый» — губернаторский общественно-социальный проект Нижегородской области, инициированный губернатором Глебом Никитиным. Он направлен на выстраивание прямой и понятной связи между жителями и органами власти. Социальные участковые помогают нижегородцам в решении повседневных вопросов, а также консультируют по мерам поддержки и действующим программам.

