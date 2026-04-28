Опубликован маршрут проходки тоннелепроходческого щита на улице Горького

Строители поделились маршрутом проходки тоннелепроходческого щита под улицей Горького в Нижнем Новгороде. Карту опубликовали в паблике «Метро НН».
Сразу после станции «Горьковская» тоннели разойдутся, чтобы обойти исторический квартал 1833 года, который он является объектом культурного наследия.
Потом тоннели снова соединятся и пойдут под улицей Максима Горького, парком Кулибина, мимо ТЮЗа — и выйдут к площади Свободы.
Напомним, что на стройплощадке около станции метро «Горьковская» начали готовить к запуску тоннелепроходческий щит. Сейчас метростроевцы монтируют специальные «юбки» щита, которые защищают его от проникновения земных вод и поддерживают герметичность конструкции. Щит должен преодолеть 729 метров на глубине 20 метров от улицы Горького до площади Свободы.
