Опубликован маршрут проходки тоннелепроходческого щита на улице Горького

Напомним, что на стройплощадке около станции метро «Горьковская» начали готовить к запуску тоннелепроходческий щит. Сейчас метростроевцы монтируют специальные «юбки» щита, которые защищают его от проникновения земных вод и поддерживают герметичность конструкции. Щит должен преодолеть 729 метров на глубине 20 метров от улицы Горького до площади Свободы.