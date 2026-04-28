Красноярцев приглашают на зрелищный фестиваль по арт-фехтованию

2 мая в Красноярске пройдет межрегиональный фестиваль артистического фехтования «Стальной рассвет». Об этом рассказали в мэрии.

Фестиваль арт-фехтования проводится в краевой столице уже более 15 лет и считается одним из крупнейших событий этого направления за Уралом. Ежегодно он собирает коллективы из разных регионов, объединяя десятки участников в дисциплинах «соло», «дуэль», «группа» и «ансамбль».

«Фестиваль “Стальной рассвет” проводится с 2010 года. Он объединяет любителей и профессионалов арт-фехтования со всей страны, участники не только соревнуются, но и развивают сценическое мастерство, создавая настоящие истории на сцене», — отмечает куратор фестиваля Сергей Дрянных.

В этот раз соревнования пройдут с 13:00 до 20:00 в арт-резиденции «Каменка» по адресу Академика Павлова, 21.

В программе фестиваля: Кубок Красноярского края по арт-фехтованию, одиночные и командные выступления, групповые номера. Торжественное открытие с парадом участников и гала-концерт на площадке Краевого дворца молодежи.

Зрителей ждут форматы от исторических реконструкций до фантазийных и современных постановок. Подробности можно узнать в группе фестиваля «Стальной рассвет» в социальной сети «ВКонтакте».

