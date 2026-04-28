Красноярцев приглашают на зрелищный фестиваль по арт-фехтованию

Фестиваль арт-фехтования проводится в краевой столице уже более 15 лет и считается одним из крупнейших событий этого направления за Уралом. Ежегодно он собирает коллективы из разных регионов, объединяя десятки участников в дисциплинах «соло», «дуэль», «группа» и «ансамбль».