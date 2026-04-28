В Калининградской области на поддержку бизнесменов из бюджета выделяют 17,7 млрд рублей

По этому показателю регион на 3-м месте в России.

Источник: Клопс.ru

Власти Калининградской области в 2026 году направят на поддержку бизнеса из регионального бюджета 17,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на вице-премьера, министра экономического развития, промышленности и торговли Веронику Лесикову.

В 2025 году на поддержку бизнесменов было выделено 14,2 млрд рублей. В 2026 году — на 24,65% больше.

«Калининградская область оказалась на третьем месте среди всех регионов нашей страны по объемам поддержки промышленности за счет средств областного бюджета», — отметила Вероника Лесикова.

По её словам, значительную часть финансовой поддержки калининградского бизнеса составляют субсидии на поддержку рынка труда, которые заменяют таможенные льготы для импортёров. В 2025 году объём финансирования составил 9,2 млрд рублей.

Кроме того, 1,3 млрд рублей выделяется на программу льготных займов для малого и среднего бизнеса и компаний, которые развивают свою деятельность на востоке области. На поддержку сельхозпроизводителей в 2026 году планируется направить 2,6 млрд рублей. В 2025 году эта сумма составляла 2,3 млрд рублей.

В Калининградской области участники СВО и члены их семей получают государственную поддержку для развития собственного бизнеса.