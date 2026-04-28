«Сбер» представил обновленную модель Kandinsky 6 Image

«Сбер» представил обновленную модель нейросети Kandinsky 6 Image для создания и редактирования изображений, следует из пресс-релиза банка.
Новая версия интегрирована в ИИ-помощник GigaChat и доступна бесплатно без ограничений по количеству генераций. Модель работает быстрее, лучше обрабатывает сложные запросы и создает более детализированные изображения.
Kandinsky — это нейросеть, разработанная для создания изображений на основе текстовых описаний. Она позволяет генерировать визуальные образы, которые соответствуют введенному тексту. Кроме Kandinsky существует несколько других нейросетевых моделей, которые работают по принципу генерации изображений на основе текстовых описаний, например DALL·E, Stable Diffusion, MidJourney.
Пользователям доступны новые функции, включая реставрацию старых снимков, стилизацию, нейрофотосессии, смену одежды и фона, а также ретушь и макияж. Модель точнее вносит локальные изменения и снижает количество ошибок при генерации, сообщил «Сбер».
Kandinsky 6 также получил встроенный поиск по изображениям, что позволяет учитывать актуальные визуальные референсы.
В конце марта вице-президент «Сбера» Антон Фролов рассказал в интервью РБК о планах банка развивать GigaChat как универсального ИИ-помощника, способного со временем заменить основные приложения на смартфоне. По его словам, сервис должен выполнять повседневные задачи — от заказов и бронирований до управления финансами — и работать как инструмент и советник.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».