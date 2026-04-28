«Сбер» представил обновленную модель Kandinsky 6 Image

В конце марта вице-президент «Сбера» Антон Фролов рассказал в интервью РБК о планах банка развивать GigaChat как универсального ИИ-помощника, способного со временем заменить основные приложения на смартфоне. По его словам, сервис должен выполнять повседневные задачи — от заказов и бронирований до управления финансами — и работать как инструмент и советник.