Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я должен извиниться»: Соловьев обратился к Боне во время дебатов

Телеведущий Владимир Соловьев во вторник, 28 апреля, извинился перед блогером Викторией Боней за женоненавистнические высказывания.

Он отметил, что его не следует записывать в «главные мизогины» страны.

Журналист также похвалил внешний вид блогера. В ответ она подшутила над ним и уточнила, не выглядит ли она престарелой.

— Во-первых, вы замечательно выглядите. Во-вторых, конечно, я должен извиниться. Я был слишком эмоционален. И какая бы ни была мотивация, мне нужно было строже относиться к словам в эфире. При этом странно записывать меня в главные мизогины страны, потому что у меня в эфирах огромное количество женщин, — заявил Соловьев во время дебатов с Боней.

Дебаты Бони и Соловьева проходят утром 28 апреля. Изначально блогер объявила о том, что намерена подготовить коллективный иск к ряду известных личностей: Владимиру Соловьеву, депутату Виталию Милонову и дизайнеру Артемию Лебедеву. Она обвинила их в систематических женоненавистнических высказываниях.

Журналистка Ксения Собчак заявила, что Соловьев будет вежлив, галантен и все будет переводить в шутку из-за того, что Боня придала широкой огласке его поведение на федеральном ТВ. Она призвала не ждать серьезной битвы и скандалов.