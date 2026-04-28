«Я должен извиниться»: Соловьев обратился к Боне во время дебатов

Телеведущий Владимир Соловьев во вторник, 28 апреля, извинился перед блогером Викторией Боней за женоненавистнические высказывания.
Он отметил, что его не следует записывать в «главные мизогины» страны.
Журналист также похвалил внешний вид блогера. В ответ она подшутила над ним и уточнила, не выглядит ли она престарелой.
— Во-первых, вы замечательно выглядите. Во-вторых, конечно, я должен извиниться. Я был слишком эмоционален. И какая бы ни была мотивация, мне нужно было строже относиться к словам в эфире. При этом странно записывать меня в главные мизогины страны, потому что у меня в эфирах огромное количество женщин, — заявил Соловьев во время дебатов с Боней.
Дебаты Бони и Соловьева проходят утром 28 апреля. Изначально блогер объявила о том, что намерена подготовить коллективный иск к ряду известных личностей: Владимиру Соловьеву, депутату Виталию Милонову и дизайнеру Артемию Лебедеву. Она обвинила их в систематических женоненавистнических высказываниях.
Журналистка Ксения Собчак заявила, что Соловьев будет вежлив, галантен и все будет переводить в шутку из-за того, что Боня придала широкой огласке его поведение на федеральном ТВ. Она призвала не ждать серьезной битвы и скандалов.