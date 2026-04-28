Пляж в Волжском планируют подготовить к открытию до 1 июня

Власти Волжского ищут подрядчика, который оборудует городской пляж. Специалистам придется восстановить поврежденные малые архитектурные формы и поручни, оборудовать спасательную вышку и ограждения, обеспечить работу водопровода, душевых кабин и туалетов.
Подготовить место для купания к сезону победителю конкурса нужно до начала лета. А после — поддерживать его в надлежащем состоянии, ежедневно наводить порядок и обеспечивать дежурства спасателей и охранников.
По данным v102.ru, на эти цели из городской казны выделено 3,1 млн рублей.
