В Краснодаре завершилась выставка «Винорус. Винотех-2026»

Выставка винодельческой продукции, оборудования и технологий для виноградарства и виноделия «Винорус. Винотех-2026» проходила с 22 по 24 апреля в Краснодаре в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации города Новороссийска.
Участниками стали крупнейшие винодельческие предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства Краснодарского края, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставропольского края, Волгоградской области, Армении, Абхазии и Грузии. В выставке приняли участие более 90 производителей вина и других алкогольных напитков. От Новороссийска участие приняли шесть винодельческих хозяйств.
Гости приняли участие в круглых столах, пленарной сессии, посвященной изменениям законодательства и мерам государственной поддержки виноделия в 2026 году, в тематической сессии «В гости к виноделам: туристические кластеры вина и гастрономии» и многих других мероприятиях. Краснодарский край входит в число тех регионов, где спрос на винный туризм активно растет. Энотуризм постепенно становится массовым направлением, потенциал которого увеличивается с каждым годом.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.