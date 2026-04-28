Донским аграриям выдали более 4 млрд рублей льготных кредитов. К концу апреля 2026 года аграрии Ростовской области получили 4,2 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Тем временем в области активно идёт посевная. Яровые культуры уже заняли 615 тыс. гектаров — это около трети от намеченного плана. Ранние зерновые и зернобобовые посеяны на 362 тыс. гектаров, что составляет 74% от запланированного объёма. Под картофель и овощебахчевые культуры отвели семь тыс.гектаров (65% плана). Этот показатель на 27% выше, чем в это же время прошлого года. Параллельно сельхозпредприятия начали сеять пропашные культуры — кукурузу и подсолнечник.
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше