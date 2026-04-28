Донским аграриям выдали более 4 млрд рублей льготных кредитов

Тем временем в области активно идёт посевная. Яровые культуры уже заняли 615 тыс. гектаров — это около трети от намеченного плана. Ранние зерновые и зернобобовые посеяны на 362 тыс. гектаров, что составляет 74% от запланированного объёма. Под картофель и овощебахчевые культуры отвели семь тыс.гектаров (65% плана). Этот показатель на 27% выше, чем в это же время прошлого года. Параллельно сельхозпредприятия начали сеять пропашные культуры — кукурузу и подсолнечник.