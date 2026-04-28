СБ: число экстремистских преступлений за три месяца 2026 года выросло на 28,3%

Совбез России назвал число экстремистских преступлений за первый квартал 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Число преступлений экстремистской направленности за первый квартал 2026 года выросло на 28,3 процента. Об этом на пресс-конференции сообщили в Совете Безопасности России.

Отмечается также, что за этот же период количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков сократилось на 40,1%.

Ранее Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан выступил на пленарном заседании Совета Федерации 15 апреля с докладом о состоянии преступности в стране. По его словам, в 2025 году число экстремистских преступлений выросло более чем на 30%.

До этого, выступая на юридическом форуме в Санкт-Петербурге, глава Следственного комитета России призвал решать экономические проблемы за счет внутренней миграции. Также глава ведомства призвал изменить миграционную политику России.

